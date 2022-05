L’insalata era nell’orto (dello chef) (Di sabato 28 maggio 2022) Enrico Costanza è il papà degli orti degli chef, e oggi aiuta Michelangelo Mammoliti ad aprire il suo nuovo e attesissimo ristorante piemontese. È una delle persone che ha fatto per l’orticoltura in Italia più di quanto abbia fatto chiunque altro: perché non solo l’ha fatta entrare nell’alta cucina, contribuendo per esempio a creare l’orto del tristellato Piazza Duomo di Alba, di cui è stato artefice insieme a Enrico Crippa, che grazie all’orto ha ideato alcuni dei suoi piatti iconici, come la sua celeberrima insalata. Ma ha anche contribuito a fare dell’orto un tema degno di una comunicazione moderna ed efficace, facendo diventare cool l’agricoltura. E durante un talk nel recente FoodExp, evento creato con determinazione da Giovanni Pizzolante nelle strutture di pietra leccese del Convento dei Dominicani, Costanza ha iniziato con una provocazione, che ci sentiamo di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) Enrico Costanza è il papà degli orti degli, e oggi aiuta Michelangelo Mammoliti ad aprire il suo nuovo e attesissimo ristorante piemontese. È una delle persone che ha fatto per l’orticoltura in Italia più di quanto abbia fatto chiunque altro: perché non solo l’ha fatta entrare nell’alta cucina, contribuendo per esempio a creare l’orto del tristellato Piazza Duomo di Alba, di cui è stato artefice insieme a Enrico Crippa, che grazie all’orto ha ideato alcuni dei suoi piatti iconici, come la sua celeberrima insalata. Ma ha anche contribuito a fare dell’orto un tema degno di una comunicazione moderna ed efficace, facendo diventare cool l’agricoltura. E durante un talk nel recente FoodExp, evento creato con determinazione da Giovanni Pizzolante nelle strutture di pietra leccese del Convento dei Dominicani, Costanza ha iniziato con una provocazione, che ci sentiamo di ...

