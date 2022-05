Letta: “Salvini in Russia? Boutade e folklore” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vedo come viene accolta l’ennesima e ultima Boutade di Salvini, viene derubricata a folklore. E’ il modo di fare sbagliato rispetto al momento e ai tempi drammatici, non è con il folklore ma con la serietà che si risolvono le cose. Con i governi parlano i governi. Che si discuta di una visita di Salvini a Mosca rende l’idea del punto a cui siamo arrivati”. Lo ha detto Enrico Letta a margine di una tappa elettorale a Verona. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vedo come viene accolta l’ennesima e ultimadi, viene derubricata a. E’ il modo di fare sbagliato rispetto al momento e ai tempi drammatici, non è con ilma con la serietà che si risolvono le cose. Con i governi parlano i governi. Che si discuta di una visita dia Mosca rende l’idea del punto a cui siamo arrivati”. Lo ha detto Enricoa margine di una tappa elettorale a Verona. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

vitopetrocelli : No, no… Guai a dire che l’Italia è un Paese co-belligerante… Draghi aggira la Costituzione come un Renzi qualsiasi.… - Adnkronos : #Ucraina, Letta: 'Salvini a Mosca? Per lui un luogo naturale dove andare...'. #ultimora - MediasetTgcom24 : Letta: 'Salvini a Mosca? Va dove gli batte cuore' #pd #lega #segretario #salvini #letta - Moixus1970 : RT @LucaBellinzona: Il viaggio a Mosca di #Salvini è quanto di più inopportuno possibile. Capisco che il cuore del capitano batte ancora pe… - _MorganHJ : Letta dice che Salvini va Mosca per seguire il cuore, postando una foto in cui si trova davanti a una birrificio. -