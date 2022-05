Hashish a figlio minore detenuto | cane antidroga sventa consegna

(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNisida (Na) – Tenta dire la droga alnnenell’istituto minorile napoletano di Nisida ma Susy, pastore tedescodella Polizia Penitenziaria fiuta la presenza della sostanza stupefacente ela. La madre del giovaneè stata arrestata e l’sequestrato. Non è la prima volta che Susy, “efficiente” agente del reparto cinofili del Nucleo regionale campano (distaccamento di Benevento) mette a segno un arresto, in questo caso notificato alla donna con le unità operative coordinate dal comandante del reparto di Nisida. “Un plauso – commenta Ciro Auricchio, segretario campano dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria – sia distaccamento ...

