F1 | Sebastian Vettel | “Se dovesse piovere | sarà una vera e propria lotteria! L’obiettivo è andare a punti”

La sessione di qualifiche del Gran Premio di Monaco 2022 si è conclusa con un risultato positivo per Sebastian Vettel che, conquistato l'accesso al Q3, ha chiuso l'ultimo round con il nono tempo (1:12.732) che gli consentirà di partire in top 10 nella griglia di partenza per la gara di domani. Se, normalmente, le qualifiche in un circuito come Montecarlo sono fondamentali in ottica gara, in questo weekend lo sono ancor di più viste le previsioni metereologiche che lasciano presagire che si gareggerà sotto la pioggia, rendendo se possibile il tutto più complicato. Dunque, Sebastian Vettel è soddisfatto del risultato conquistato, come dimostrano le sue dichiarazioni rilasciate alla stampa al termine delle qualifiche: "Aver raggiunto la nona posizione è un buon risultato; fare una qualifica positiva a Montecarlo è sempre ...

