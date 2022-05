Doccia fredda, la beauty routine che fa bene al corpo e alla mente (Di sabato 28 maggio 2022) Life&People.it I benefici della Doccia fredda sono davvero tanti. Basta superare il disagio iniziale e lasciarsi andare per scoprire vantaggi unici: in realtà pelle, muscoli e umore vi ringrazieranno. Dopo un po’ di tempo non potrete più farne a meno. La beauty routine andrebbe fatta ogni giorno, all’inizio, per abituare il corpo alla nuova temperatura, poi basta farla due volte a settimana per godere tutti i benefici. L’importante è arrivare alla Doccia fredda in maniera graduale passando dall’acqua tiepida a quella fredda dando il tempo al corpo di abituarsi. La moda della Doccia fredda lanciata anche da TiK Tok L’app di ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 28 maggio 2022) Life&People.it Ifici dellasono davvero tanti. Basta superare il disagio iniziale e lasciarsi andare per scoprire vantaggi unici: in realtà pelle, muscoli e umore vi ringrazieranno. Dopo un po’ di tempo non potrete più farne a meno. Laandrebbe fatta ogni giorno, all’inizio, per abituare ilnuova temperatura, poi basta farla due volte a settimana per godere tutti ifici. L’importante è arrivarein maniera graduale passando dall’acqua tiepida a quelladando il tempo aldi abituarsi. La moda dellalanciata anche da TiK Tok L’app di ...

