DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: le qualifiche dalle 16.00, Ferrari contro Red Bull (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.27 Grande attesa anche per Carlos Sainz con l'altra Ferrari, desideroso di mettersi in mostra. La Mercedes non sembra poter essere in lotta per le posizioni che contano, George Russell e Lewis Hamilton dovrebbero accontentarsi di un piazzamento nelle retrovie. 15.24 Charles Leclerc sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico. Il monegasco punta a riscattare la delusione di Barcellona e cerca il sigillo sul tracciato di casa, dove non è quasi mai riuscito a esaltarsi. 15.21 Su un tracciato dove è estremamente complicato sorpassare, le qualifiche odierne hanno un peso determinante e avranno conseguenze importanti sull'esito del Gran ...

