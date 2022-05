Coronavirus, in Campania altri 2.062 positivi: ancora in calo ricoveri e terapie intensive (Di sabato 28 maggio 2022) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.062 positivi al Coronavirus (1.855 al test antigenico e 207 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 3 i decessi. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 15.281 di cui 11.108 test antigenici e 4.173 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 585 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 22 occupati (ieri erano 23) mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 414 occupati (ieri 425). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.062al(1.855 al test antigenico e 207 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 3 i decessi. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 15.281 di cui 11.108 test antigenici e 4.173 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 585 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 22 occupati (ieri erano 23) mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 414 occupati (ieri 425). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

gazzettanapoli : Sono 2.062 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 15.281 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 13,49%, con… - MondoNapoli : Coronavirus - Il bollettino della regione Campania, i dati di oggi 28 maggio - - anteprima24 : ** Covid: in #Campania l'incidenza è al 13,49%, tre le nuove vittime ** - cn1926it : #Coronavirus, il #bollettino della Regione #Campania di oggi 28 maggio - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania -