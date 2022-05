(Di sabato 28 maggio 2022), tornato in Italia dopo l’Isola dei Famosi, intervistato da SuperGuida TV hato quale è stato ilpiùin Honduras eVaporidis., ilpiùIlpiù critico? Quello del litigio in diretta conVaporidis. Non mi andava nemmeno di litigare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Clemente Russo svela il momento più difficile all’Isola: c’entra Nicolas, poi cita il GF Vip - GerryD46541677 : @Susylive46 @IsolaDeiFamosi @NicoSavi Nicolas mi è proprio scaduto, forse Clemente Russo aveva visto lungo su di lu… - viperellaaa : Amo Vladi, non riesce a fare a meno delle frecciatine a Clemente Russo #isola - Emyli009 : RT @_marti18: Comunque Mercedes sembra il nuovo Clemente Russo, fatto rientrare sempre senza passare dal televoto #isola - anna_rattenni : RT @_marti18: Comunque Mercedes sembra il nuovo Clemente Russo, fatto rientrare sempre senza passare dal televoto #isola -

, tornato in Italia dopo l' Isola dei Famosi , intervistato da SuperGuida TV ha svelato quale è stato il momento più difficile in Honduras e c'entra Nicolas Vaporidis ., ...Uno dei naufraghi protagonisti di questa edizione dell' Isola dei Famosi 2022 è stato. Il pugile e sua moglie Laura Maddaloni, sono entrati inizialmente come un unico concorrente, poi venendo "sdoppiati" nel corso delle settimane. In una recente intervista, l'ormai ex ...Clemente Russo svela il momento più difficile all’Isola dei Famosi 2022: c’entra Nicolas Vaporidis, poi cita anche il Grande Fratello Vip.Clemente Russo è stato uno dei protagonisti, insieme alla moglie Laura Maddaloni, de L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi ...