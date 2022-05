Claudia Gerini | le piace farlo “stranger” | E tutti vanno fuori di testa

Leggi su newstv

(Di sabato 28 maggio 2022)a Fontana di Trevi ha fatto qualcosa che ha mandato in visibilio passanti, ammiratori, fan e spettatori. “O famo” è l’idea, che presenta qualcosa di ancora più sconvolgente. E’ un’idea che stuzzica. Molto. Ed è proprio per queste chesi è trovata un giorno nei pressi della Fontana di Trevi, annunciando il ritorno non solo di uno ma di ben due capisaldi del mondo dello spettacolo., vuoleWeb SourceUno è il suo rapporto ormai parte dell’immaginario collettivo con il “marito” interpretato da Carlo Verdone nel film “Viaggi di nozze”. Proprio da questa pellicola indimenticabile nasce il non meno indimenticabile tormentone “O famo strano”. C’era qualcosa di più calzante ...