Clarissa Selassiè l’ha fatto davvero: lo ammette e mostra la differenza (Di sabato 28 maggio 2022) Clarissa Selassié l’ha fatto davvero! La Princess, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha deciso di vuotare il sacco e mostrare la differenza rispetto a prima. Che cambiamento! Clarissa Selassié ha trovato il successo sul piccolo schermo degli italiani partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su canale 5, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 28 maggio 2022)Selassié! La Princess, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha deciso di vuotare il sacco ere larispetto a prima. Che cambiamento!Selassié ha trovato il successo sul piccolo schermo degli italiani partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su canale 5, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

LadyNews_ : #ClarissaSelassié si è rifatta il #seno: 'L'insicurezza non mi permetteva di sentirmi me stessa' - MassiMarz74 : Non faro mai Tweet di apprezzamento estetico ad un membro della Famiglia Selassiè , però una cosa la voglio dire: C… - LaCri74905383 : RT @tendenzetv: #jerù in tendenza perché le sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lulù, dopo il successo al #gfvip6 saranno nel cast di #Ta… - AlbertoChecchi4 : Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassiè, Clarissa Selassiè e Jessica Selassiè Alfonso Signorini ???????????????????? Foto… -