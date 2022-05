Bolzano Porsche Cayenne precipita lungo un pendio | morte Maria Giuditta Pasinetti e Oksana Prjriz

(Di sabato 28 maggio 2022) Tragedia della strada a Renon. Unasuperando il new jersey ètaun. La tragedia, costata la vita a due donne, è avventala strada provinciale 73. Giovanna, 73 anni, era alla guida della vettura. In auto con lei sua sorella, 75 anni, residente sul Renon, a Collalbo e, ucraina di 61 anni, la loro collaboratrice familiare. Le due passeggere hanno perso la vita. Giovanna esono molto conosciute a, titolari della Boutique Arianne in via Leonardo Da Vinci. Laè finita contro il ...

Advertising

alto_adige : Due morti e una donna gravissima nell'incidente sul Renon: la Porsche Cayenne è volata nella scarpata oltre il new… - news_bz : Il Porsche Cayenne volato fuori dalla carreggiata lungo la strada del #Renon nell’incidente di questa mattina ?? Le… -

La Boutique Arianne è stata chiusa, appena si è diffusa la notizia del tragico incidente e in centro storico aoggi non si parla d'altro. Tags incidente mortale Renon new jersey...... in provincia di. Un'altra donna che viaggiava con loro rimasta ferita gravemente ed stata ...commercianti bolzanine) e la loro collaboratrice domestica viaggiavano a bordo della loro...Gravissima la sorella di Maria Giuditta Pasinetti, Giovanna, che era alla guida: insieme gestivano la boutique Arianne a Bolzano ...BOLZANO. Una comoda e larga strada di montagna percorsa innumerevoli volte, un malore oppure un attimo di disattenzione e la Porsche Cayenne supera il new jersey per poi precipitare per un centinaio d ...