28 maggio … (Di sabato 28 maggio 2022) Avrebbe compiuto oggi un secolo Agustin Gainza, nato il 28 maggio 1922: bandiera dell'Athletic Bilbao che con i baschi conquistò due Liga e sette volte la Coppa del Re. Oltre trecento presenze nel campionato spagnolo, era nato esattamente dieci anni dopo Carlo Villa, il quale esordì in Serie A in Ambrosiana Inter-Bologna del 26 settembre 1936. Proprio di fronte ai felsinei disputò l'ultima partita nel massimo campionato, con la maglia del 'Vecchio Balordo' (soprannome che Gianni Brera coniò per il Grifone) il 16 febbraio 1941. Se il Monza verrà promosso, un pensiero andrebbe dedicato anche a Marco Saltarelli, centouno presenze nel torneo cadetto con il club brianzolo. Oggi avrebbe compiuto sessant'anni: morì in un incidente stradale il giorno successivo al suo quarantaduesimo compleanno. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del ...

