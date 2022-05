Advertising

rulajebreal : Questa la vita dei palestinesi sotto occupazione militare ????: funerali continui, circondati da muri e filo spinato,… - anteprima24 : ** VIDEO/ Funerali di De Mita, Mattarella è appena atterrato a Nusco ** - Gazzettino : De Mita, oggi i funerali a Nusco - medicojunghiano : RT @Tg3web: Ciriaco De Mita era di Nusco, paese in provincia di Avellino, paese di cui è stato sindaco fino all'ultimo. Al Tg3 il saluto de… - Four__M : RT @TV2000it: ????Morto #CiriacoDeMita, ex #premier e leader della #Dc aveva 94 anni #Mattarella: protagonista della vita #politica italiana… -

CorriereRomagna

Sarsina dolorosamente silenziosa ha accompagnato Silvia Ruscelli ed Ugo Beltrammi nell'ultimo viaggio. Oggi è stata giornata di lutto cittadino per i Comuni di Sarsina e di Mercato Saraceno. La camera ...Addio a Ciriaco De Mita: Nel 2014 eletto per la prima volta sindaco della 'sua' Nusco Napoli, 26 maggio 2022 - Lutto ... Isi terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco. Sarsina: una folla commossa ai funerali di Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli - VIDEO In tanti stanno giungendo a Nusco per i funerali di Ciriaco De Mita, che saranno celebrati alle 18.30 dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. La maggior parte dei presenti però non p ...(Adnkronos) - Si svolgono oggi a Nusco i funerali di Ciriaco De Mita, l'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc morto a 94 anni.