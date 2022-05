Ucraina | Draghi | Da Putin no spiragli per pace

Advertising

rusembitaly : ??????????Si è tenuto un colloquio telefonico tra V.#Putin ed il Primo Ministro della Repubblica Italiana M.#Draghi ??Si… - Palazzo_Chigi : Colloquio telefonico oggi del Presidente Draghi con il Presidente Putin, incentrato sugli sviluppi della situazione… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - jabbaTM : RT @rusembitaly: ??????????Si è tenuto un colloquio telefonico tra V.#Putin ed il Primo Ministro della Repubblica Italiana M.#Draghi ??Si è disc… - jabbaTM : @rusembitaly @LVDA_Acid Mi scuso con il Presidente Putin , Draghi è uno messo li dagli USA NATO e UE per fare da ze… -

Da Vladimir Putin "non ho visto spiragli per la pace tra Russia e". Lo ha affermato il premier Mario, parlando in conferenza stampa della telefonata avuta oggi con il presidente russo. "Ho cercato Putin, lo scopo della mia telefonata era chiedere se ...Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo a proposito dei piani di riforma dell'Alleanza Atlantica.telefona a Putin per sbloccare le navi con il grano ucraino. Mosca vuole la revoca delle sanzioni ma dà garanzie sul gas. 'Nessuno spiraglio di pace' ammette il premier. 'La Russia vuole il ...Zelensky ha parlato di nuovo di genocidio, mentre gli Usa, secondo quanto riferito dalla Cnn, si preparano a inviare a Kiev i missili a lungo raggio che potrebbero ...di Marco Galluzzo. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente del Consiglio Mario Draghi hanno avuto un colloquio telefonico: si è parlato della crisi alimentare che sta vivendo l’Ucraina.