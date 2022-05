Traffico Roma del 27-05-2022 ore 16:30 (Di venerdì 27 maggio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - astralmobilita : ???? #A1 #RomaNapoli ?????? code per traffico intenso tra bivio #A1 #DiramazioneRomaSud e #Valmontone ?#Napoli… - GISDip_ : @gvighini Già!!Stamattina, ore 8 e qualcosa, in uscita da Cadidavid direzione Ospedale di Borgo Roma, ho avuto un m… - astralmobilita : ??? #Linea #Roma #Napoli via #Cassino traffico regolare ??ritardi fino a 45 minuti per i treni regionali… - romamobilita : #viabilità, traffico intenso sulla Roma-Fiumicino da Via Magliana Vecchia in direzione di Via Laurentina -