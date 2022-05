Tony Aglianò verso il Grande Fratello Vip? “Un’ora di chiacchiere con Signorini”

Leggi su biccy

(Di venerdì 27 maggio 2022)punta ile ad un anno di distanza dalla chiacchierata avvenuta con Alfonsoe l’autrice del reality, Irene Ghergo, ha deciso di riprovarci. A parlare è stato proprio lui in esclusiva a Biccy.it. “L’anno scorso ho fatto un colloquio per ildi chiacchierata con Alfonsoe Irene Ghergo. Lui già lo conoscevo perché mi aveva intervistato a Verissimo insieme a Silvia Toffani, dopo la mia partecipazione ad Amici. Poi mi ha detto che mi avrebbe risentito dopo due mesi per il provino ufficiale, ma non l’ho più sentito.Vorrei invitarlo a mantenere la parola data, mi ha detto che mi avrebbe riconvocato”. In queste settimane Alfonso ...