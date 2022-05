Stranger Things 4, la recensione del volume 1: Una nuova stagione più ricca, matura e corposa (Di venerdì 27 maggio 2022) La recensione del volume 1 di Stranger Things 4: 7 episodi cupi, ricchi e ambiziosi che ci regalano momenti di tensione, terrore e la solita intelligente dose di nostalgia. Iniziamo a scrivere le prime righe di questa recensione del volume 1 di Stranger Things 4 con le dita ancora tremanti e il cuore ancora agitato per quanto abbiamo visto nei sette solidi e corposi episodi che la compongono, disponibili dal 27 maggio in attesa dei due conclusivi in arrivo l'1 luglio. Sette episodi ambizioni e rischiosi, che mettono in piedi un racconto ricco, che si prende il suo tempo per sviluppare la storia e rivelare le sue carte, ma allo stesso tempo riesce a tenere incollato lo spettatore e spingerlo a cliccare sul link prossimo episodio al termine di … Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladel1 di4: 7 episodi cupi, ricchi e ambiziosi che ci regalano momenti di tensione, terrore e la solita intelligente dose di nostalgia. Iniziamo a scrivere le prime righe di questadel1 di4 con le dita ancora tremanti e il cuore ancora agitato per quanto abbiamo visto nei sette solidi e corposi episodi che la compongono, disponibili dal 27 maggio in attesa dei due conclusivi in arrivo l'1 luglio. Sette episodi ambizioni e rischiosi, che mettono in piedi un racconto ricco, che si prende il suo tempo per sviluppare la storia e rivelare le sue carte, ma allo stesso tempo riesce a tenere incollato lo spettatore e spingerlo a cliccare sul link prossimo episodio al termine di …

Advertising

NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - ilfratemoro : che bello non dover andare a scuola e poter vedere stranger things subito appena esce ?????? - sveetsparkles : RT @iamaravendor: Domani esce ma non mi Stranger Things ricordo nulla - H4B1TT : ma voi stranger things lo guardate ora oppure aspettate anche la 2ª parte? -