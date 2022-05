Sonego-Ruud domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Lorenzo Sonego se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud al terzo turno del Roland Garros 2022. Il tennista azzurro non ha perso set né contro Gojowczyk né contro Sousa e sogna l’impresa contro l’ottava forza del seeding. Sicuramente Ruud partirà favorito, ma a Parigi non è mai andato oltre il terzo turno e non è da escludere che possa accusare un po’ di pressione. Il norvegese ha vinto tutti e tre i precedenti contro Sonego (uno solo sulla terra rossa), ma Lorenzo è apparso in gran spolvero questa settimana e potrebbe dargli del filo da torcere. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Sonego e Ruud scenderanno in campo domani (sabato 28 maggio) con orario ancora da definire. La ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Lorenzose la vedrà contro il norvegese Casperal terzo turno del. Il tennista azzurro non ha perso set né contro Gojowczyk né contro Sousa e sogna l’impresa contro l’ottava forza del seeding. Sicuramentepartirà favorito, ma a Parigi non è mai andato oltre il terzo turno e non è da escludere che possa accusare un po’ di pressione. Il norvegese ha vinto tutti e tre i precedenti contro(uno solo sulla terra rossa), ma Lorenzo è apparso in gran spolvero questa settimana e potrebbe dargli del filo da torcere. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo(sabato 28 maggio) conancora da definire. La ...

