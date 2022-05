“Salvini a breve andrà a Mosca”, la Lega lascia trapelare la notizia ma dice: “Solo un’ipotesi”. Poi interviene il segretario e non smentisce (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteo Salvini in missione a Mosca, “a breve”, già “nei prossimi giorni“. Però rimane “un’ipotesi di lavoro”, un viaggio ancora “tutto da decidere”. Fonti interne alla Lega fanno trapelare alle agenzie di stampa la notizia che il leader del partito si recherà a Mosca. Se da una parte, però, viene fatto sapere che la missione “volta a facilitare i negoziati e la pace” è in programma a breve, dall’altro lato viene precisato che di certo non c’è ancora nulla e nessun viaggio è stato per ora organizzato. Poco dopo, in un incontro elettorale a Como, è intervenuto lo stesso Salvini. Le sue parole a proposito di un eventuale viaggio a Mosca, però, non aiutano a fare chiarezza: “Draghi ha fatto bene a chiamare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteoin missione a, “a”, già “nei prossimi giorni“. Però rimane “di lavoro”, un viaggio ancora “tutto da decidere”. Fonti interne allafannoalle agenzie di stampa lache il leader del partito si recherà a. Se da una parte, però, viene fatto sapere che la missione “volta a facilitare i negoziati e la pace” è in programma a, dall’altro lato viene precisato che di certo non c’è ancora nulla e nessun viaggio è stato per ora organizzato. Poco dopo, in un incontro elettorale a Como, è intervenuto lo stesso. Le sue parole a proposito di un eventuale viaggio a, però, non aiutano a fare chiarezza: “Draghi ha fatto bene a chiamare ...

