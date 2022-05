(Di venerdì 27 maggio 2022) Ricorre oggi il 31°versarioratifica italianaONU sui, un’occasione volta a sensibilizzare la cittadinanza e a rinnovare l’attenzione verso politiche che garantiscano la piena attuazione dei principiONU. La campagna UnicefinIldiha aderito all’iniziativa, intitolata “in“, lanciata da Unicef per l’appunto e in collaborazione con Anci, e questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza sarà avvolta da luci blu per rendere visibile la testimonianza...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, il Comune celebra i 31 anni della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - CorriereCitta : Pomezia, “Progetto Arcimboldo”: inaugurata la nuova biblioteca d’istituto dedicata ad Amedeo Calbi - CorriereCitta : Pomezia, gli studenti del liceo Pascal incontrano Sami Modiano: ‘I ragazzi devono sapere’ - CorriereCitta : Pomezia, Pnrr: il Sindaco avvia tavolo con sindacati - CorriereCitta : Pomezia, progetto Epas: presente all’evento conclusivo anche il Sindaco -

Ostia Newsgo

... finalizzato, in particolare, a contrastare i reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, nell'ambito deldie di alcune zone del IX Municipio di Roma. I militari, quindi,...... credo che nel 2023 potrebbe arrivare la serie' I 100 anni di Ugo Tognazzi Gianmarco Tognazzi : 'Ildicome al solito ha fatto un lavoro straordinario anche per il centenario, ci ... Pomezia, il Comune celebra i 31 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Torre civica si illumina di blu A soffrirne, in tal caso, sono stati soprattutto i giovani e le comunità studentesche. Ora, grazie a un protocollo di intesa col Comune di Pomezia, gli studenti coinvolti nel progetto hanno ...Inaugurata la nuova biblioteca d’istituto dell’ITS Copernico di Pomezia dedicata ad Amedeo Calbi, docente prematuramente scomparso. È stata realizzata nell’ambito di un progetto PCTO (percorsi per le ...