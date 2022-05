Padova, neonata di sei mesi ricoverata in ospedale: risultata positiva alla cocaina. Indagini per possibili maltrattamenti (Di venerdì 27 maggio 2022) ricoverata da inizio maggio all’ospedale di Padova per emorragia cerebrale, una neonata di sei mesi è risultata positiva alla cocaina. Come riportano i giornali locali, la bimba era stata trasferita d’urgenza dall’ospedale di Chioggia (Venezia) il 9 maggio, dove era stata portata due giorni prima. In quell’occasione, oltre a malesseri e vomito, i medici avevano riscontrato dei traumi sul suo corpo. Secondo le prime informazioni, la cocaina, rintracciata attraverso l’esame del capello, non è stata ingerita ma assorbita per vicinanza. Le condizioni della bimba sono migliorate negli ultimi giorni. Sul caso sono stati sentiti i genitori, in quanto i carabinieri hanno preso in considerazione anche l’ipotesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)da inizio maggio all’diper emorragia cerebrale, unadi sei. Come riportano i giornali locali, la bimba era stata trasferita d’urgenza dall’di Chioggia (Venezia) il 9 maggio, dove era stata portata due giorni prima. In quell’occasione, oltre a malesseri e vomito, i medici avevano riscontrato dei traumi sul suo corpo. Secondo le prime informazioni, la, rintracciata attraverso l’esame del capello, non è stata ingerita ma assorbita per vicinanza. Le condizioni della bimba sono migliorate negli ultimi giorni. Sul caso sono stati sentiti i genitori, in quanto i carabinieri hanno preso in considerazione anche l’ipotesi ...

