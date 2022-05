"Non è in vendita". Berlusconi smentisce la cessione del Monza (Di venerdì 27 maggio 2022) Con un post sui social Silvio Berlusconi smentisce le voci su una possibile cessione del Monza per l'acquisto di una quota del Milan Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) Con un post sui social Silviole voci su una possibiledelper l'acquisto di una quota del Milan

Advertising

berlusconi : La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è… - _Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - borghi_claudio : ...Ma non solo. Dato che a quanto ho capito non comprano nulla sul mercato ma ti vendono UNA LORO ROBA che vale ass… - lccatt : RT @berlusconi: La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vend… - aloisio20437414 : RT @berlusconi: La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vend… -