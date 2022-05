Milan, Maldini: “Scudetto perso dall’Inter? Abbiamo fatto 86 punti” (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, rivendica la legittimità dello Scudetto: "Solo una volta nell'era dei tre punti fatti di più" Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo, direttore tecnico del, rivendica la legittimità dello: "Solo una volta nell'era dei trefatti di più"

Advertising

Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - gippu1 : #Maldini mette pressione alla futura proprietà con il più classico e inevitabile degli 'show me the money' (per sé… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? MALDINI 'E' UN MILAN CAPOLAVORO' Tutte le #notizie ??… - loca_acm : Maldini è il Milan e sempre lo sarà, l'uomo perfetto per rappresentare i valori del Milan nel mondo. Elliot è la p… - cedgenin1899 : RT @IlBuonFabio: Ha appena vinto uno scudetto e pensa ad aprire un ciclo in Europa, a restare al top in Italia perché le altre faranno. P… -