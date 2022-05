Meghan Markle rende omaggio alle vittime della strage in Texas | fiori bianchi e una preghiera

(Di venerdì 27 maggio 2022) A sorpresaha resosparatoria del 24 maggio, già passata alla storia come ladei bambini o ladel. La duchessa di Sussex in incognito a tre giorni dalla tragedia si è infatti recata nella scuola elementare di Uvalde, dove 19 piccoli studenti e due insegnanti sono stati freddati da Salvador Ramos, un ex studente dell’istituto di 18 anni. Ucciso anche lui dagli agenti. Cappellino da baseball, t-shirt bianca, scarpe da tennis, la moglie del principe Harry – che dopo essersi allontanata dalla vita realeCorona d’Inghilterra si è trasferita con il marito e i figli in California – è arrivata al memoriale vicino alla Robb Elementary School senza darne ...

Una visita, qualche fiore e una preghiera da parte diper le vittime del massacro della Robb Elementary School in Texas. Nonostante anche lei non stia passando un bel momento con la tragedia che ha colpito suo padre,, ormai ...Grandi assenti le teste coronate d'Inghilterra: non erano presenti né Harry ené William e Kate Middleton. Un'assenza che è stata notata, infatti, l'amicizia tra l'ex calciatore e i ...Una visita, qualche fiore e una preghiera da parte di Meghan Markle per le vittime del massacro della Robb Elementary School in Texas. Nonostante anche lei non stia passando un bel momento con la ...Meghan Markle vola in Texas per sostenere le famiglie delle vittime del massacro nella scuola elementare. Ma viene travolta dalle polemiche Meghan Markle depone dei fiori per le giovanissime ...