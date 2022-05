LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: risultati prove libere. Aleix Espargarò davanti a Bagnaia, bene Bastianini (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento domani da non perdere con le qualifiche del GP d’Italia. Un saluto a tutti! 15.14 La classifica, tempo permettendo è destinata a cambiare nella giornata di domani. La battaglia è assicurata nel mitico circuito toscano, uno dei più complessi dell’intero calendario. 15.11 Conferme da parte di Ducati. La casa Italiana si candida per un posto nella Top3 come da pronostico nella prima delle due tappe di casa. Attenzione però anche ad Aprilia che è sempre presente al vertice. 15.08 Espargarò, Miller, Zarco, Marini, Bastianini, Binder, Bezzecchi, Quartararo e Pol Espargarò sono i 10 piloti che attualmente sono ammessi di diritto alla Q2 di domani. La graduatoria potrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.16 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento domani da non perdere con le qualifiche del GP d’. Un saluto a tutti! 15.14 La classifica, tempo permettendo è destinata a cambiare nella giornata di domani. La battaglia è assicurata nel mitico circuito toscano, uno dei più complessi dell’intero calendario. 15.11 Conferme da parte di Ducati. La casana si candida per un posto nella Top3 come da pronostico nella prima delle due tappe di casa. Attenzione però anche ad Aprilia che è sempre presente al vertice. 15.08, Miller, Zarco, Marini,, Binder, Bezzecchi, Quartararo e Polsono i 10 piloti che attualmente sono ammessi di diritto alla Q2 di domani. La graduatoria potrebbe ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Prove libere 2 con Aleix Espargaró ed Aprilia che precedono ben 5 Ducati. Doppia caduta per Zarco, pilota… - gponedotcom : Aleix segna il miglior tempo, alle sue spalle 5 ducatisti. Quarto tempo per Zarco, caduto due volte, davanti a Mari… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Italia 2022 in DIRETTA: riprende la FP2 Ducati al vertice con Zarco - #MotoGP #Italia #DIRETTA:… - gponedotcom : Nakagami è stato il migliore stamattina e la FP2 sarà fondamentale visto il rischio pioggia di domani. Ducati ha ci… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa al Mugello ?? Ghiaia in pista dopo la caduta di Zarco IL LIVE ? -