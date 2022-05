La Camera dei deputati | il professore e i dati omessi

Leggi su butac

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ci state segnalando in tanti un nuovo intervento del professor Frajese, durante una conferenza in una delle aule delladeiche vengono usate per questi scopi. La prima cosa da sottolineare, che evidentemente non è chiara a tutti, è che qualsiasi parlamentare può chiedere l’uso di queste aule e organizzare convegni d’ogni genere, pure su UFO e scie chimiche se vuole. Il fatto che siano in un’aula del Senato o delladeiserve solo a dare una maggiore apparente autorevolezza alle informazioni riportate, senza però che le cose che vengono dette siano automaticamente corrispondenti alla realtà dei fatti. L’intervento è della durata di dieci minuti, ne abbiamo scaricato la trascrizione per poterlo analizzare senza fraintendimenti. Purtroppo qualche fraintendimento viene comunque, perché ...