Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 27 maggio? I sondaggi (Di venerdì 27 maggio 2022) La ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in onda oggi venerdì 27 maggio, vede al televoto Marialaura De Vitis e Roger Balduino. Il concorrente meno votato dovrà lasciare la spiaggia principale e raggiungere Playa Sgamadissima, attualmente abitata da Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. Da tempo la conduttrice Ilary Blasi ha spiegato ai naufraghi che Playa Sgamada è in realtà una spiaggia di passaggio: le due uniche possibilità sono tornare in gioco sull’Isola principale oppure fare definitivamente le valigie e rientrare in Italia. Di seguito i risultati dei sondaggi sul televoto della puntata di oggi, venerdì 27 maggio, dell’Isola dei Famosi. sondaggi sul ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 maggio 2022) La ventesima puntata dell’dei, in ondavenerdì 27, vede al televoto Marialaura De Vitis e Roger Balduino. Il concorrente meno votato dovrà lasciare la spiaggia principale e raggiungere Playa Sgamadissima, attualmente abitata da Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. Da tempo la conduttrice Ilary Blasi ha spiegato ai naufraghi che Playa Sgamada è in realtà una spiaggia di passaggio: le due uniche possibilità sono tornare in gioco sull’principale oppure fare definitivamente le valigie e rientrare in Italia. Di seguito i risultati deisul televoto della puntata di, venerdì 27, dell’deisul ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 27 maggio? I sondaggi #isola #IsoladeiFamosi - tuttopuntotv : Mercedesz Henger ancora interessata ad Edoardo Tavassi: “Mi piace” #isola #IsoladeiFamosi #Tavassi - Monicavda83 : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Manila Nazzaro, che ha ricevuto in Campidoglio il Premio Donne D’Amore. Con lei abbiamo parlato del… - giacomourtis : Leggo di presunti chirurghi estetici che eseguono trattamenti dì medicina estetica ai naufraghi dell’isola dei fam… -