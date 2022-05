Isola 16, Luca Vismara commenta le voci di interventi chirurgici ai naufraghi del reality (Di venerdì 27 maggio 2022) Luca Vismara, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha commentato le voci su presunti interventi chirurgici ai naufraghi del reality. Da qualche giorno, gira sul web, un video in cui una dottoressa, Dvora Ancona, sostiene la tesi che alcuni concorrenti attualmente impegnati all’interno del gioco, abbiano fatto più volte ricorso ad iniezioni di botulino. Vismara, totalmente in disaccordo su quanto detto dalla dottoressa, è intervenuto sul suo canale Tik Tok per chiarire la situazione. L’ex cantante di Amici, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019 e dunque chi meglio di lui può dire cosa succedere realmente in Honduras? Luca infatti ha voluto condividere il video che mostrava ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 maggio 2022), ex concorrente dell’dei Famosi, hato lesu presuntiaidel. Da qualche giorno, gira sul web, un video in cui una dottoressa, Dvora Ancona, sostiene la tesi che alcuni concorrenti attualmente impegnati all’interno del gioco, abbiano fatto più volte ricorso ad iniezioni di botulino., totalmente in disaccordo su quanto detto dalla dottoressa, è intervenuto sul suo canale Tik Tok per chiarire la situazione. L’ex cantante di Amici, ha partecipato all’dei Famosi nel 2019 e dunque chi meglio di lui può dire cosa succedere realmente in Honduras?infatti ha voluto condividere il video che mostrava ...

