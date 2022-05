Il Paradiso delle Signore: Pietro e Teresa finalmente ci riescono (Di venerdì 27 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere della prima serie della super amata e seguita soap opera italiana. Anche oggi, 27 maggio, abbiamo modo di vedere un appuntamento del Paradiso delle Signore in replica, mentre al momento le voci per quanto riguarda le registrazioni e la trama dell’ottava serie si susseguono. Si parla, infatti, di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 27 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere della prima serie della super amata e seguita soap opera italiana. Anche oggi, 27 maggio, abbiamo modo di vedere un appuntamento delin replica, mentre al momento le voci per quanto riguarda le registrazioni e la trama dell’ottava serie si susseguono. Si parla, infatti, di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ruggierofilann4 : AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 66 ANNI, A GIUSEPPE TORNATORE. IL PIU' CLASSICO DEI REGISTI ITALIANI DELL'ULTIMA GENERAZ… - _disagiulia_ : Due anni fa scrivevo questo e confermo che Milo Ventimiglia in uno spin-off di #GreysAnatomy per me sarebbe perfett… - ejlazar : RT @PaolaToogoodxme: #InVersi Sii maledetto. Non sfiorerò con gemiti o sguardi l’anima dannata, ma ti giuro sul paradiso, sull’icona mirac… - Zingara98446058 : @KateFont73 @itsdede @arMareenaa @Pandivia1 @PalliCaponera @eadaimon Si, certamente, ma sono tutte accortezze che m… - ansiaastrati : Io direi di iniziare una petizione per far ritornare Marta a 'Il paradiso delle signore' #ilparadisodellesignore -