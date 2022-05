Highlights Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 6-3 | secondo turno Roland Garros 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ilcon glidi3-6 6-4 6-4 6-3, incontro valido per il seconodel. L’altoatesino trova enormi difficoltà contro la difesa a tutto campo dello spagnolo, che per almeno un set e mezzo gioca oltre il proprio livello. Dalla metà delparziale l’azzurro inizia a pazientare maggiormente e ricava tantissimo anche dalla palla corta. Le prime di servizio diventano delle alleate preziose per guadagnare importanti punti gratuiti e ciò consente ad’imporsi nelle successive tre frazioni. Onore però all’iberico, che ha costretto Jannik a rimanere in campo per quasi quattro ore di gioco. Adesso per l’italiano, qualificatosi per la terza ...