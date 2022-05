Giro d’Italia 2022, Richard Carapaz: “Solo 3?? Mi andrebbero bene in vista della cronometro” (Di venerdì 27 maggio 2022) Un altro giorno in maglia rosa per Richard Carapaz. L’ecuadoriano della Ineos-Grenadiers ha gestito molto bene anche questa diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2022, con arrivo al Santuario di Castelmonte, mettendo in mostra una condizione in crescendo e facendo capire di essere in palla nello sprint fra gli uomini di classifica. La Bora-Hansgrohe ha provato a metterlo alla frusta sul Kolovrat, cercando di isolarlo; nell’ultima salita però la squadra britannica è riuscita a prendere il comando delle operazioni lasciando al suo capitano gli ultimi tre chilometri, in cui è parso davvero volare sui pedali. Nonostante tutto, rimangono soltanto tre i secondi di margine su Jai Hindley. “Bisogna godersi tutti i momenti in maglia rosa – dice l’ecuadoriano, riferito al fatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Un altro giorno in maglia rosa per. L’ecuadorianoIneos-Grenadiers ha gestito moltoanche questa diciannovesima tappa del, con arrivo al Santuario di Castelmonte, mettendo in mostra una condizione in crescendo e facendo capire di essere in palla nello sprint fra gli uomini di classifica. La Bora-Hansgrohe ha provato a metterlo alla frusta sul Kolovrat, cercando di isolarlo; nell’ultima salita però la squadra britannica è riuscita a prendere il comando delle operazioni lasciando al suo capitano gli ultimi tre chilometri, in cui è parso davvero volare sui pedali. Nonostante tutto, rimangono soltanto tre i secondi di margine su Jai Hindley. “Bisogna godersi tutti i momenti in maglia rosa – dice l’ecuadoriano, riferito al fatto ...

