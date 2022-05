Giro d’Italia 2022, Bouwman vince 19a tappa (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – L’olandese Koen Bouwman (Jumbo Visma) vince la 19a tappa del Giro d’Italia 2022, la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte di 177 km, imponendosi in una volata ristretta dopo una lunga fuga a 5. A più di cinque minuti il gruppo con Richard Carapaz che conserva la maglia rosa di leader della corsa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – L’olandese Koen(Jumbo Visma)la 19adel, la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte di 177 km, imponendosi in una volata ristretta dopo una lunga fuga a 5. A più di cinque minuti il gruppo con Richard Carapaz che conserva la maglia rosa di leader della corsa. L'articolo proviene da Italia Sera.

