Francesca De André: "Non date la colpa alle vittime di violenza, ci impaurite"

Francesca De André continua a sensibilizzare a proposito della sua drammatica storia di violenze. Già a inizio maggio aveva reso pubbliche le gravi condizioni fisiche in cui si era trovata a causa di un'aggressione domestica, ma allora non aveva avuto le forze di parlarne apertamente. Dopo quasi un mese, la donna è riuscita ad aprirsi in un'intervista per Chi, denunciando così in prima persona gli abusi del compagno. 

Vi raccomandiamo... Ambra Angiolini e il monologo contro la violenza: "A lavoro per la pace" 

Nell'intervista di Gabriele Parpiglia, rimandata molte volte perché "Francesca era in ospedale in codice rosso", la nipote di Fabrizio De André ed ex gieffina ha raccontato delle violenze fisiche e psicologiche che sin dal 2019 ha ...

