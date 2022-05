Formula Uno, Leclerc è primo nelle libere del Gran Premio di Monaco (Di venerdì 27 maggio 2022) Charles Leclerc padrone nella giornata di prove libere a Montecarlo. Il pilota Ferrari sul circuito di casa ha chiuso al comando anche la seconda sessione con il tempo di 1:12.656, volando anche nella simulazione gara. Le Rosse davanti a tutti, con Carlos Sainz secondo, seguito da Sergio Perez, Max Verstappen e Lando Norris. Incidente per Ricciardo, che ha danneggiato molto la sua McLaren ma fortunatamente non ha riportato danni. (Ansa)(foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Charlespadrone nella giornata di provea Montecarlo. Il pilota Ferrari sul circuito di casa ha chiuso al comando anche la seconda sessione con il tempo di 1:12.656, volando anche nella simulazione gara. Le Rosse davanti a tutti, con Carlos Sainz secondo, seguito da Sergio Perez, Max Verstappen e Lando Norris. Incidente per Ricciardo, che ha danneggiato molto la sua McLaren ma fortunatamente non ha riportato danni. (Ansa)(foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

