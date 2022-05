**Fdi: Donzelli, 'noi primi nei sondaggi, sfida per alternanza conservatori-progressisti con Pd'** (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Sui sondaggi pubblicati questa mattina dai due principali quotidiani italiani Fdi è il primo partito italiano. Per il Corriere lo schieramento guidato da Giorgia Meloni è al 21%, affiancato dal Pd (sempre al 21), per Repubblica Fdi svetta al 22,3, davanti al Pd (21). La Lega e Fi, le altre due forze del centrodestra sono lontane: Salvini intorno al 15,5% Berlusconi intorno all'8. "Per il sondaggio di Diamanti siamo davanti, poi vicino c'è il Pd, per Pagnoncelli abbiamo gli stessi voti del Pd, mi pare, in ogni caso, che l'Italia si stia avviando a divenire una democrazia matura, dove ci sono due principali forze: una conservatrice, l'altra progressista, un quadro chiaro", dice all'AdnKronos Giovanni Donzelli, deputato di Fdi e responsabile dell'organizzazione del partito, commentando i dati. "Emergono due ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Suipubblicati questa mattina dai due principali quotidiani italiani Fdi è il primo partito italiano. Per il Corriere lo schieramento guidato da Giorgia Meloni è al 21%, affiancato dal Pd (sempre al 21), per Repubblica Fdi svetta al 22,3, davanti al Pd (21). La Lega e Fi, le altre due forze del centrodestra sono lontane: Salvini intorno al 15,5% Berlusconi intorno all'8. "Per ilo di Diamanti siamo davanti, poi vicino c'è il Pd, per Pagnoncelli abbiamo gli stessi voti del Pd, mi pare, in ogni caso, che l'Italia si stia avviando a divenire una democrazia matura, dove ci sono due principali forze: una conservatrice, l'altra progressista, un quadro chiaro", dice all'AdnKronos Giovanni, deputato di Fdi e responsabile dell'organizzazione del partito, commentando i dati. "Emergono due ...

Advertising

TV7Benevento : **Fdi: Donzelli, 'noi primi nei sondaggi, sfida per alternanza conservatori-progressisti con Pd'** -… - FratellidItalia : RT @maurorotelli: Oggi con @Donzelli per inaugurare sedi, fare il punto stampa, presentare liste e candidati. Ovunque partecipazione ed ene… - maurorotelli : Oggi con @Donzelli per inaugurare sedi, fare il punto stampa, presentare liste e candidati. Ovunque partecipazione… - MelanPowell : @Donzelli @Ignazio_LaRussa @Corriere Sarebbe bello se lasciasse fdi per entrare nella Lega. Facciamo così, 2 della… - fdiviterbo : Domani, 26 maggio, alle ore 21 vi aspettiamo a Capranica dove, presso il Chlorophilla in via Romana snc, verrà pres… -