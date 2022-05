F1, risultati FP1 GP Monaco 2022: Leclerc subito il più veloce davanti a Perez e Sainz, 4° Verstappen (Di venerdì 27 maggio 2022) Charles Leclerc parte forte ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022, settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, smaltita la delusione per il ritiro del Montmelò, si è dimostrato subito a proprio agio al volante della F1-75 sul circuito cittadino di casa, ottenendo il miglior tempo in 1’14?531. Grande equilibrio comunque tra la Rossa e la Red Bull, mentre gli altri team sembrano un gradino più sotto in attesa della prima vera simulazione di qualifica che andrà in scena più tardi in FP2. Piazza d’onore a 39 millesimi dalla vetta per il messicano Sergio Perez, un grande specialista di Montecarlo, mentre la seconda Ferrari di Carlos Sainz si è collocata al terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Charlesparte forte ed èil piùnella prima sessione di prove libere del Gran Premio di, settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, smaltita la delusione per il ritiro del Montmelò, si è dimostratoa proprio agio al volante della F1-75 sul circuito cittadino di casa, ottenendo il miglior tempo in 1’14?531. Grande equilibrio comunque tra la Rossa e la Red Bull, mentre gli altri team sembrano un gradino più sotto in attesa della prima vera simulazione di qualifica che andrà in scena più tardi in FP2. Piazza d’onore a 39 millesimi dalla vetta per il messicano Sergio, un grande specialista di Montecarlo, mentre la seconda Ferrari di Carlossi è collocata al terzo ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SalomiEnrico : RT @SkySportF1: ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ? https://t.c… - Bertolca10 : Risultati FP1 Monaco: 1. #Leclerc 2. Perez 3. Sainz 4. Verstappen 5. Norris 6. Gasly 7. Ricciardo 8. Russell 9. V… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ? https://t.c… - Newtismyhero : RT @SkySportF1: ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ? https://t.c… -