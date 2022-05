F.1, GP Monaco - La Ferrari detta il passo nelle Libere 2 (Di venerdì 27 maggio 2022) La Ferrari detta il passo a Monte Carlo: anche nella seconda sessione di prove Libere del GP di Monaco il più veloce è stato Charles Leclerc. Il monegasco ha fermato il cronometro sull'1:12.566, precedendo il suo compagno di squadra di appena 44 millesimi di secondo. Le Red Bull inseguono un po' più distanti, con Perez terzo davanti a Verstappen, staccati di quattro decimi. La Rossa sembra favorita. La qualifica di domani sarà cruciale e non è un caso che in questa seconda sessione di prove i team si siano concentrati proprio sulle simulazioni di giri singoli, attività in cui le due F1-75 del Cavallino Rampante sono risultate le più rapide. Chi ha sofferto di più tra i top team è proprio Max Verstappen, alle prese con una RB18 ancora non perfettamente allineata alle esigenze del campione del mondo in ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 27 maggio 2022) Laila Monte Carlo: anche nella seconda sessione di provedel GP diil più veloce è stato Charles Leclerc. Il monegasco ha fermato il cronometro sull'1:12.566, precedendo il suo compagno di squadra di appena 44 millesimi di secondo. Le Red Bull inseguono un po' più distanti, con Perez terzo davanti a Verstappen, staccati di quattro decimi. La Rossa sembra favorita. La qualifica di domani sarà cruciale e non è un caso che in questa seconda sessione di prove i team si siano concentrati proprio sulle simulazioni di giri singoli, attività in cui le due F1-75 del Cavallino Rampante sono risultate le più rapide. Chi ha sofferto di più tra i top team è proprio Max Verstappen, alle prese con una RB18 ancora non perfettamente allineata alle esigenze del campione del mondo in ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - Corriere : F1, Gp Monaco: vola la Ferrari Leclerc davanti a Sainz nelle seconde prove libere - SkySportF1 : Formula 1, GP Monaco: Ferrari, ora bisogna concretizzare la superiorità #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP - paolofilisetech : RT @P300it: F1 | GP Monaco 2022: buona partenza per la Ferrari F1-75, subito adottato il fondo della Spagna ? di Paolo Filisetti ?? https:/… - News24_it : LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Leclerc vola nella FP3! Inseguono le Red Bull - OA Sport -