DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: Nibali 4° in classifica, Pozzovivo resiste. Carapaz non stacca Hindley (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.16 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 17.13 Appuntamento a domani per l’ultimo tappone, quello con Pordoi (Cima Coppi di questo Giro d’Italia) e Marmolada. Vedremo se Hindley, Carapaz e Landa riusciranno a sferrare l’attacco decisivo, oppure se la Corsa Rosa si deciderà a Verona nella cronometro. 17.10 Pozzovivo ha limitato bene i danni, chiudendo a 25? da Carapaz. Domani per il lucano sarà una giornata molto difficile, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DEL17.16 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 17.13 Appuntamento a domani per l’ultimo tappone, quello con Pordoi (Cima Coppi di questo) e Marmolada. Vedremo see Landa riusciranno a sferrare l’attacco decisivo, oppure se la Corsa Rosa si deciderà a Verona nella cronometro. 17.10ha limitato bene i danni, chiudendo a 25? da. Domani per il lucano sarà una giornata molto difficile, ...

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - Corriere : Giro, diretta tappa da Marano a Santuario di Castelmonte: in 5 in testa, Carapaz a 7’ Live - igolmar : RT @gabelmanu: #Balneari Esperienza diretta, non è un cugggino ma un amico; 40 anni di gestione di spiaggia adriatica a 6000€/anno,guadagna… - RaiSport : #Giro Processo alla Tappa in diretta dalle 17.15 su @RaiDue A seguire #laltroprocesso su @RaiPlay ??… - gabelmanu : #Balneari Esperienza diretta, non è un cugggino ma un amico; 40 anni di gestione di spiaggia adriatica a 6000€/anno… -