Davide Ancelotti: “Nepotismo, a Napoli dove me lo hanno fatto pesare di più” (Di venerdì 27 maggio 2022) Davide Ancelotti torna a parlare della sua esperienza a Napoli e dice: “Lì è dove mi hanno fatto pesare di più la parentela“. Il figlio di Carlo ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera prima della finale di Champions League Real Madrid-Liverpool che si giocherà sabato 28 maggio 2022. “Lavoro da 10 anni con mio padre e il tema del Nepotismo salta fuori quando si perde” ha detto Davide Ancelotti. Qual è la squadra che glielo ha fatto pesare di più?L’unica italiana dove ho lavorato: il Napoli. Ma credo sia legato al fatto che in Italia la parentela fa più rumore. A Napoli sono nati i suoi gemelli, Leo e ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022)torna a parlare della sua esperienza ae dice: “Lì èmidi più la parentela“. Il figlio di Carlo ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera prima della finale di Champions League Real Madrid-Liverpool che si giocherà sabato 28 maggio 2022. “Lavoro da 10 anni con mio padre e il tema delsalta fuori quando si perde” ha detto. Qual è la squadra che glielo hadi più?L’unica italianaho lavorato: il. Ma credo sia legato alche in Italia la parentela fa più rumore. Asono nati i suoi gemelli, Leo e ...

