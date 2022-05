Come sapere dove si trova una persona (Di venerdì 27 maggio 2022) sapere dove si trova una persona è possibile oggi grazie agli smartphone e la funzione di condivisione della posizione messa a disposizione da numerose applicazioni anche molto popolari. Certamente è sempre necessario il consenso di chi viene cercato, altrimenti non è possibile seguire una persona solo per spiarla o per vedere cosa fa o che luoghi frequenta (non possiamo utilizzarle per stalking, a meno che la persona che seguiamo non abbia fornito i permessi per seguirla). Nella guida che segue vi mostreremo Come trovare posizione degli amici nei paraggi in tempo reale. Le funzioni delle app in questione diventano molto comode quando vogliamo sorvegliare qualcuno sotto la nostra responsabilità (per esempio per controllare le uscite dei figli) e ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 27 maggio 2022)siunaè possibile oggi grazie agli smartphone e la funzione di condivisione della posizione messa a disposizione da numerose applicazioni anche molto popolari. Certamente è sempre necessario il consenso di chi viene cercato, altrimenti non è possibile seguire unasolo per spiarla o per vedere cosa fa o che luoghi frequenta (non possiamo utilizzarle per stalking, a meno che lache seguiamo non abbia fornito i permessi per seguirla). Nella guida che segue vi mostreremore posizione degli amici nei paraggi in tempo reale. Le funzioni delle app in questione diventano molto comode quando vogliamo sorvegliare qualcuno sotto la nostra responsabilità (per esempio per controllare le uscite dei figli) e ...

