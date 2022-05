Claudio Lippi | drammatica confessione | “Ho perso tutto”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nel corso di un’intervista per il “Corriere”,si è lasciato andare ad una. “Hodue volte“, ha dichiarato il famoso cantante e conduttore televisivo. Da un po’ di temponon appare nel piccolo schermo. Secondo lui il motivo sarebbe ben preciso. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) La carriera diè un famoso cantante, produttore discografico e conduttore televisivo, nato a Milano il 3 giugno 1945. Ha esordito come cantante negli anni sessanta, prima come solista e poi con il gruppo “I crociati”. Ottiene il primo successo discografico nel 1966 con il brano “Per ognuno c’è qualcuno”, ...