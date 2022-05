Catania | Pulvirenti | “Disastri etnei iniziati così Palermo e Inter di Mourinho…”

Advertising

ILOVEPACALCIO : Pulvirenti: «Vittoria del mio Catania nel derby contro il Palermo più importante di quella contro l'Inter di Mourin… - ItaSportPress : #Pulvirenti inedito. Ecco la causa delle sventure del suo #Catania. - juanito1897 : @coke87_ Pulvirenti nella mia città (Acireale) è odiatissino ha comprato il Catania nel frattempo che l'Acireale si… -

ItaSportPress

Un motivo di vanto per la società del presidente Luigiche non si è mai fermata e non si ... La Videx, come nella gara due di, riesce a ribaltare la situazione e a far esplodere la ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '... Catania, Pulvirenti: “Intuizioni e scelte sbagliate della mia storia iniziata 18 anni fa” Antonio Pulvirenti, ex presidente del Catania, a itasportpress ripercorre alcune tappe della sua esperienza rossazzurra: "Giocatore simbolo del mio Catania Sicuramente Beppe Mascara. La più grande ...Antonino Pulvirenti, ex presidente e patron del Catania, è tornato a parlare del suo vecchio club e dei ricordi che lo legano ancora a quella esperienza durata quasi due decenni. Tra questi ovviamente ...