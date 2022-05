Caracciolo il svela retroscena su Putin e Zelensky: "Hanno problemi sul fronte interno". Nessun margine (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è stato un telefono amico tra Mario Draghi e Vladimir Putin. Oggi il presidente del Consiglio ha chiamato il leader del Cremlino per provare a sbloccare i porti ucraini dove, a causa dell'invasione del 24 febbraio, stanno marcendo tonnellate di grano che mettono a rischio carestia i paesi poveri. Se n'è parlato a Otto e Mezzo, il talk politico di LA7, giovedì 26 maggio. La conduttrice Lilli Gruber ha chiesto a Lucio Caracciolo il valore di questo colloquio e il direttore della rivista Limes ha spiegato: “Tutto è cominciato 15 giorni fa quando Draghi è andato da Biden e Hanno discusso la necessità di accelerare la fine della guerra. Subito dopo l'Italia ha annunciato un piano di pace e ha assunto una posizione con Francia, Germania e Spagna. Dopodiché Draghi ha cercato di capire quali margini ci fossero, ma dalle parole dello ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è stato un telefono amico tra Mario Draghi e Vladimir. Oggi il presidente del Consiglio ha chiamato il leader del Cremlino per provare a sbloccare i porti ucraini dove, a causa dell'invasione del 24 febbraio, stanno marcendo tonnellate di grano che mettono a rischio carestia i paesi poveri. Se n'è parlato a Otto e Mezzo, il talk politico di LA7, giovedì 26 maggio. La conduttrice Lilli Gruber ha chiesto a Lucioil valore di questo colloquio e il direttore della rivista Limes ha spiegato: “Tutto è cominciato 15 giorni fa quando Draghi è andato da Biden ediscusso la necessità di accelerare la fine della guerra. Subito dopo l'Italia ha annunciato un piano di pace e ha assunto una posizione con Francia, Germania e Spagna. Dopodiché Draghi ha cercato di capire quali margini ci fossero, ma dalle parole dello ...

