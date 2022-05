Canoa slalom, Europei 2022: tre azzurri su cinque in semifinale nella canadese (Di venerdì 27 maggio 2022) La stagione internazionale della Canoa slalom è proseguita oggi, venerdì 27 maggio, con gli Europei senior, in programma a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia: l’Italia nella sessione mattutina della seconda giornata vede passare tre azzurri su cinque in semifinale nella canadese. Nel C1 maschile qualificazione nella prima run (15 pass a disposizione) per Paolo Ceccon, sesto con un percorso netto in 95.77, e per Raffaello Ivaldi, 13° in 97.82 (2 penalità), mentre viene eliminato Roberto Colazingari, 22° nella prima discesa in 103.17 (6 penalità), e settimo nella seconda (5 posti a disposizione) in 96.92 (2 penalità). Nel C1 femminile passa il turno soltanto Elena Borghi, che ce la fa ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) La stagione internazionale dellaè proseguita oggi, venerdì 27 maggio, con glisenior, in programma a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia: l’Italiasessione mattutina della seconda giornata vede passare tresuin. Nel C1 maschile qualificazioneprima run (15 pass a disposizione) per Paolo Ceccon, sesto con un percorso netto in 95.77, e per Raffaello Ivaldi, 13° in 97.82 (2 penalità), mentre viene eliminato Roberto Colazingari, 22°prima discesa in 103.17 (6 penalità), e settimoseconda (5 posti a disposizione) in 96.92 (2 penalità). Nel C1 femminile passa il turno soltanto Elena Borghi, che ce la fa ...

