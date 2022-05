Cagnolina randagia con 3 zampe sa che nessuno le vuole bene, dorme in scatola di scarpe sotto la pioggia (Di venerdì 27 maggio 2022) Io non ho alcun dubbio: secondo me ogni cane del mondo merita una famiglia affettuosa! È per questo che fa così male vedere cani abbandonati che vivono in strada e lottano per la loro vita. Ma per fortuna al mondo ci sono tantissime organizzazioni di salvaguardia animale. Le persone che lavorano con queste organizzazioni sono veri eroi. Meritano tutti gli elogi del mondo perché dedicano la loro vita al salvataggio di animali bisognosi. Nel 2016, un uomo preoccupato ha contattato l’organizzazione Hope for Paws e ha detto loro di aver trovato una Cagnolina che viveva in una scatola di scarpe. Hope for Paws/RumbleOvviamente, l’organizzazione con sede a Los Angeles ha agito subito. Quando i soccorritori sono arrivati sulla scena, hanno trovato la povera Cagnolina che dormiva in una scatola di ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 27 maggio 2022) Io non ho alcun dubbio: secondo me ogni cane del mondo merita una famiglia affettuosa! È per questo che fa così male vedere cani abbandonati che vivono in strada e lottano per la loro vita. Ma per fortuna al mondo ci sono tantissime organizzazioni di salvaguardia animale. Le persone che lavorano con queste organizzazioni sono veri eroi. Meritano tutti gli elogi del mondo perché dedicano la loro vita al salvataggio di animali bisognosi. Nel 2016, un uomo preoccupato ha contattato l’organizzazione Hope for Paws e ha detto loro di aver trovato unache viveva in unadi. Hope for Paws/RumbleOvviamente, l’organizzazione con sede a Los Angeles ha agito subito. Quando i soccorritori sono arrivati sulla scena, hanno trovato la poverache dormiva in unadi ...

Advertising

ArcaduAngelo : RT @_fiorucci: orribili tutti #Davos2022 #Colao vuole che sia inoculato il microcip come per i cani,sicuramente saro' una cagnolina randagi… - JJ1897JJ : RT @_fiorucci: orribili tutti #Davos2022 #Colao vuole che sia inoculato il microcip come per i cani,sicuramente saro' una cagnolina randagi… - _fiorucci : orribili tutti #Davos2022 #Colao vuole che sia inoculato il microcip come per i cani,sicuramente saro' una cagnolin… -