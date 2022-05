Borsa: Europa in avvio positiva, Francoforte +0,41% (Di venerdì 27 maggio 2022) avvio positivo per le Borse europee nei primi scambi, nonostante i future negativi. Francoforte guadagna lo 0,41% con il Dax a quota 14.289 punti. Parigi registra un +0,54% con il Cac 40 a quota 6.445 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022)positivo per le Borse europee nei primi scambi, nonostante i future negativi.guadagna lo 0,41% con il Dax a quota 14.289 punti. Parigi registra un +0,54% con il Cac 40 a quota 6.445 ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa in avvio positiva, Francoforte +0,41%: Parigi +0,54%, Londra marginale a +0,05% - reneelettra : RT @Tommasocit: @ItaliaViva @matteorenzi Renzi avvia raccolta firme per abolire il RdC perché Italia Viva arriverà al 51% e tornerà al gove… - fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo con spinta tech, Europa verso calo: Future Wall Street negativi, attesa Fitch sull'Italia - Pgattino : RT @Tommasocit: @ItaliaViva @matteorenzi Renzi avvia raccolta firme per abolire il RdC perché Italia Viva arriverà al 51% e tornerà al gove… - Rob97052180Rob : RT @Tommasocit: @ItaliaViva @matteorenzi Renzi avvia raccolta firme per abolire il RdC perché Italia Viva arriverà al 51% e tornerà al gove… -