Andy Fletcher | addio al tastierista dei Depeche Mode

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un’altra grande perdita ha colpito ancora una volta il mondo della musica. Da poche ore, si è diffusa la notizia che, ildello storico gruppo di musica elettronica, i, si è spento a soli 60 anni. Ad aver annunciato la notizia è stata la stessa band, che comprende ora solo Dave Gahan e Martin Gore, tramite il suo account social ufficiale. Ecco il messaggio rilasciato dai: “Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro amico, membro della famiglia e compagno di band“Fletch”. Fletch aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di aiuto, di una conversazione vivace, di una risata, o di una pinta fresca. I ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA È morto Andrew Fletcher, tastierista e manager britannico leader dei Depeche Mode: - fanpage : 'Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della f… - LiveNationIT : Andy Fletcher è stato un incredibile musicista e membro fondatore di uno dei gruppi più iconici di sempre, i Depech… - flazia24 : RT @RollingStoneita: #AndyFletcher, l’uomo che teneva assieme i #DepecheMode senza scrivere canzoni - flazia24 : RT @RollingStoneita: Il tastierista dei Depeche Mode, Andy Fletcher, è morto a 60 anni #AndyFletcher #Depeche Mode -

La band, oltre a eseguire il brano 'Everything Counts', ha spiegato a Mike Bongiorno la scelta del nome e il perché degli abiti ...ROMA. E' morto a 60 Danni, membro fondatore dei Depeche Mode. L'annuncio è stato dato dalla band britannica di rock alternativo. 'Siamo scioccati e pieni di immensa tristezza per la prematura scomparsa del nostro ...La notizia è arrivata ieri sera, verso mezzanotte, e ha invaso i social network: all’età di 60 è improvvisamente morto Andy Fletcher. “Siamo scioccati e pieni di immensa tristezza per la ...Andy Fletcher, tastierista e cofondatore della band rock alternativa britannica Depeche Mode, è morto all'età di 60 anni. L’annuncio è arrivato dallo stesso gruppo sui social: "Siamo scioccati e pieni ...