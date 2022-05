Al Foro Italico si accende l’Open femminile: sabato con quarti e semifinali (Di venerdì 27 maggio 2022) Entra nel vivo l’Open femminile da 10.000 euro di montepremi del Foro Italico, con quarti e semifinali. Si parte alle 12 con il debutto di Pappacena/Sussarello, coppia numero uno del seeding. In gara anche Tommasi/Marchetti e Parmigiani/Zanchetta Leggi su federtennis (Di venerdì 27 maggio 2022) Entra nel vivoda 10.000 euro di montepremi del, con. Si parte alle 12 con il debutto di Pappacena/Sussarello, coppia numero uno del seeding. In gara anche Tommasi/Marchetti e Parmigiani/Zanchetta

Advertising

CCISS_Ministero : Roma Via del Foro Italico chiusura notturna, tratto chiuso causa lavori di pulizia del manto stradale tra Roma Gal… - capitelli_piero : Dopo questo post hanno tagliato l’erba sarà un caso ma avanti così via del foro italico @gualtierieurope… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Questa mattina al Foro Italico la riunione della Giunta Nazionale del CONI. Premiati Giorgio #Costa e @mauroberruto rispettiv… - Coninews : Questa mattina al Foro Italico la riunione della Giunta Nazionale del CONI. Premiati Giorgio #Costa e @mauroberruto… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via del Foro Italico ?????? coda tra Corso di Francia e Via Salaria > Tiburtina #Luceverde #Lazio -