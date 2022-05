Acerra | tenta di uccidere il cugino per soldi | 19enne in manette

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Acerra, tenta di uccidere il cugino per soldi: arrestato un 19enne - rep_napoli : Acerra, tenta di uccidere il cugino per denaro: arrestato 19enne [aggiornamento delle 06:46] -

(Adnkronos) – Un 19enne è stato arrestato ad Acerra, in provincia di Napoli con l'accusa di tentato omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco aggravati da metodo mafioso. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, a seguito del tentato omicidio avvenuto il 15 marzo scorso, nei confronti di un 23enne, cugino dell'arrestato.