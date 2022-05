27 maggio … (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli eventi datati 27 maggio Chissà dove e come ha festeggiato la vittoria della Roma in Conference League Franco Quintini, terzo portiere giallorosso nella stagione 1971-’72 che in quel campionato esordì in Serie A contro il Bologna. Vice di Paolo Conti nell’annata 1975-’76, nel massimo torneo ha disputato 9 gare. Nel 2015 anche a lui era stato dedicato una spazio nella rubrica del Corriere dello Sport ‘MEMORIES’ sugli ex calciatori delle due principali squadre capitoline. E’ nato il 27 maggio 1952, esattamente ventidue anni dopo Adelmo Prenna, il quale vestì la casacca della Roma nel campionato 1955-’56. Dai giallorossi… al giallorosso: oggi festeggia i sessanta Francesco Mileti, cinque annate in Serie B con il Lecce e in totale 236 nel torneo cadetto (compreso uno spareggio). Mezzo secolo invece per Massimiliano Esposito, che nel ’97 ha disputato ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli eventi datati 27Chissà dove e come ha festeggiato la vittoria della Roma in Conference League Franco Quintini, terzo portiere giallorosso nella stagione 1971-’72 che in quel campionato esordì in Serie A contro il Bologna. Vice di Paolo Conti nell’annata 1975-’76, nel massimo torneo ha disputato 9 gare. Nel 2015 anche a lui era stato dedicato una spazio nella rubrica del Corriere dello Sport ‘MEMORIES’ sugli ex calciatori delle due principali squadre capitoline. E’ nato il 271952, esattamente ventidue anni dopo Adelmo Prenna, il quale vestì la casacca della Roma nel campionato 1955-’56. Dai giallorossi… al giallorosso: oggi festeggia i sessanta Francesco Mileti, cinque annate in Serie B con il Lecce e in totale 236 nel torneo cadetto (compreso uno spareggio). Mezzo secolo invece per Massimiliano Esposito, che nel ’97 ha disputato ...

Advertising

diegofornero : A chi si stupisce dei caroselli a Roma per una “coppetta”, ricordo che il 4 maggio 2003 a Torino eravamo in 50mila… - DAZN_IT : 'Ti sei dato una spiegazione di Cardiff?' TeoreMAX, dal 31 Maggio su DAZN #Allegri #DAZN - AlfredoPedulla : #Mkhitaryan-#Inter una storia a sorpresa del 18 maggio in caso di mancato rinnovo #Roma. Ora tutti sul carro, da #Palermo in su, no surprise - INerazzurro : 20 maggio 2018 La prende Vecino quando le speranze di Champions erano al lumicino. 18 settembre 2018 La riprende Ve… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code causa traffico intenso tra Svincolo Bologna Borgo Panigale (Km 4,8) e A14 Allacciamento A1… -